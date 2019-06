Facebook

© FF Baden-Leesdorf

Die Feuerwehr hat in Baden einen verletzten Biber gerettet. Das Tier hatte sich unter einem geparkten Auto verkrochen und dürfte laut Polizei von einem Kfz angefahren worden sein, teilte die FF Baden-Leesdorf am Mittwoch in einer Aussendung mit. Mit einem Netz und einer großen Kiste wurde der Biber eingefangen und in die Tierklinik Traiskirchen gebracht.

© FF Baden-Leesdorf

Die Feuerwehr wurde am Montag kurz nach Mitternacht zur Rettung des Nagers alarmiert. Nach erfolgreicher Behandlung konnte der Biber am Vormittag wieder freigelassen werden.