© APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettung kam es am späten Freitagnachmittag in Absam in Tirol. Laut Tiroler Tageszeitung war in einer in einem Wohnhaus untergebrachten Oldtimer-Werkstatt am Ortsrand Feuer ausgebrochen.

Der Rauch war kilometerweit zu sehen, mehrere umliegende Häuser mussten evakuiert werden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung. Ungeklärt ist noch die Brandursache.

Foto © APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Weil sich auch eine Flasche mit dem Schweißgas Acethylen in dem Gebäude befunden haben soll, musste auch das Sondereinsatzkommando Cobra ausrücken. Die Flasche konnte kontrolliert aufgeschossen werden, hieß es. Über Schäden an angrenzenden Gebäuden war derzeit nichts bekannt.