Ein 79-jähriger Mann ist am Mittwoch in seiner Wohnung beim Lidlpark in Wien-Währing von falschen Kriminalpolizisten ausgeraubt worden. Der Pensionist wurde im Stiegenhaus von vier Männern angesprochen, die sich als Kriminalbeamte ausgaben. Sie behaupteten, dass in die Wohnung des 79-Jährigen eingebrochen worden war und forderten ihn auf, die Türe zu öffnen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Laut Aussagen des Opfers begannen die vier Unbekannten sogleich, die Wohnung zu durchsuchen. Sie fragten auch nach Bargeld, woraufhin der Mann einen hohen Betrag in Form mehrerer Geldpakete aus einem Versteck holte. Einer der Täter ergriff die Pakete und versuchte, die Wohnung zu verlassen. Der 79-Jährige wollte dies verhindern, wurde aber zu Boden gestoßen. Die Täter flüchteten daraufhin. Das Opfer wurde durch den Stoß nicht verletzt.