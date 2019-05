Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr brütete erstmals kein einziges Paar der Blauracke mehr in Österreich © APA/MICHAEL TIEFENBACH

Wenn es um den weltweiten Verlust an Artenvielfalt geht, ist auch das waldreiche Österreich keine Ausnahme. So kam im Vorjahr eine Studie zum Schluss, dass die Bestände an Wirbeltieren hierzulande in den letzten 30 Jahren um 70 Prozent zurückgegangen sind. Biologen machen dafür hauptsächlich die Zerstörung von Lebensräumen verantwortlich.