Brandursache unbekannt Hund bei Wohnungsbrand in Niederösterreich verendet

© Juergen Fuchs

Bei einem Wohnungsbrand ist in der Nacht auf Montag in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Hund gestorben. Menschen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in der Wohnung, bestätigte die Polizei am Montag Medienberichte. Anrainer hatten kurz nach 1.00 Uhr Brandgeruch aus der Wohnung im ersten Stock bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Drei Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus und durchsuchten die Wohnung nach eventuell darin befindlichen Personen. Dabei fanden sie den verendeten Hund. Die Menschen aus den Nachbarwohnungen wurden während der Löscharbeiten ins Freie gebracht. Die Brandursache sei noch Gegenstand der Ermittlung, so die Polizei.