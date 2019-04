Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jüngster Stein des Anstoßes: Angebliche Sicherheitsmängel beim im Bau befindlichen dritten Reaktorblock in Mochovce © APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Sind die beiden neuen Reaktorblöcke in Mochovce porös wie ein Sieb? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die öffentliche Diskussion der vergangenen Woche verfolgt. Seit Insider berichtet haben, dass die im Bau befindliche slowakische Anlage, die noch heuer in Betrieb gehen soll, von gravierenden Baumängeln behaftet sein soll, gehen die Wogen rund um die Erweiterung des grenznahen Atomkraftwerks hoch. Demnach soll etwa die Sicherheitshülle von Reaktor 3 durch Bohrungen durchlöchert worden sein, was sie zum Risiko mache.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.