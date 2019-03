Lkw-Brand im Bezirk Korneuburg Feuer griff auf mehrere geparkte Autos über

Zu dem Aufsehen erregenden Brand war es laut Resperger auf dem Bahnhofsgelände in Gerasdorf gekommen. Der Lkw war mit dem Ladekran in die Oberleitung geraten.

Lkw-Brand im Bezirk Korneuburg: Feuer griff auf mehrere Autos über © (c) APA/GERASDORF BHF/PRIVAT (PRIVAT)

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist Freitagvormittag ein Lkw in Brand geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf mehrere geparkte Pkw über, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Eine schwarze Rauchsäule war seinen Angaben zufolge weithin zu sehen. Verletzt wurde niemand.

Zu dem Aufsehen erregenden Brand war es laut Resperger auf dem Bahnhofsgelände in Gerasdorf gekommen. Der Lkw war mit dem Ladekran in die Oberleitung geraten.

Zwei Feuerwehren rückten mit 35 Einsatzkräften aus. Die Helfer setzten speziellen Löschschaum ein und mussten unter Atemschutz vorgehen.

