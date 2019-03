Bereits Anfang Dezember 2018 ist es in Wien zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal gekommen. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht.

Eine Videoaufnahme zeigt die Männer bei dem Vorfall Anfang Dezember © LPD Wien

Am 1. Dezember wurde vier jungen Männern der Zutritt zu einem Wiener Lokal in der Johannesgasse verwehrt. Das erzürnte diese wohl so, dass sie auf den Türsteher losgingen und auf ihn einschlugen. Bei dem Angriff wurde auch ein Messer verwendet. Der Türsteher erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht.

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach zwei noch unbekannten Männern, und zwar wegen des Verdachtes der schweren Körperverletzung, gefährlichen Drohung und Sachbeschädigung. Zwei Komplizen (18 und 21, beide Tschetschenen) wurden bereits ausgeforscht.

Es wird um sachdienliche Hinweise an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 9921810 gebeten.