Tödlicher Forstunfall Frau fand Ehemann leblos zwischen Baum und Traktor eingeklemmt

Ein 68-jähriger Pensionist ist am Montag bei einem Forstunfall in Niederösterreich ums Leben gekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Symbolbild)

Der Mann hatte in einem Wald bei Heinrichsdorf (Bezirk Horn) alleine Holz gefällt. Nachdem er am Nachmittag nicht zurückkehrte, fuhr seine Frau in den Wald, um nach ihm zu sehen. Dort fand sie den Mann leblos zwischen Traktor und einem Baumstamm eingeklemmt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Frau verständigte die Einsatzkräfte, Reanimationsmaßnahmen von Feuerwehr und Notarzt blieben jedoch erfolglos. Der 68-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Brustverletzungen.