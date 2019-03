Fünfjähriger fiel aus Tellerlift: Handgelenk eingeklemmt

Der Fangriemen des rechten Handschuhs des deutschen Buben hatte sich laut Polizei an der beweglichen Aufhängung des Tellers und dem durchlaufenden Stahlseil verfangen und das rechte Handgelenk des Kindes abgeschnürt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bub (5) musste ins Krankenhaus geflogen werden © ÖAMTC

Ein fünfjähriger Bub ist am Samstagnachmittag im Skigebiet Seefeld (Innsbruck Land) beim Sturz aus einem Tellerlift für Kinder am Handgelenk verletzt worden. Der Fangriemen des rechten Handschuhs des deutschen Buben hatte sich laut Polizei an der beweglichen Aufhängung des Tellers und dem durchlaufenden Stahlseil verfangen und das rechte Handgelenk des Kindes abgeschnürt.

Aus Lift gestürzt

Weshalb der Fünfjährige gegen 14.30 Uhr seitlich aus dem Kinderübungslift stürzte, war nicht klar. Bei seinem Sturz hatte er jedenfalls noch den Liftteller zwischen den Beinen. Das sah ein Angestellter und stoppte den Lift sofort. Weil das Kind aber auch dann noch nicht aufstand, eilten der Angestellte und andere Personen zu ihm. Der Fangriemen seines rechten Handschuhs hatte sich in der beweglichen Aufhängung des Lifttellers und dem durchlaufenden Stahlseil verfangen und mehrfach darumgewickelt. Das rechte Handgelenk des Fünfjährigen war deshalb abgeschnürt.

Erst nach einiger Zeit gelang es einem Pistenretter, den Fangriemen mit einem Messer zu durchtrennen und den Buben zu befreien. Der Bub erlitt Quetschungen am rechten Handgelenk und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Innsbruck geflogen.