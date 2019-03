Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Ein neunjähriges Mädchen aus Deutschland ist am Donnerstag im Skigebiet Kühtai in Tirol nach einer Kollision mit einem belgischen Snowboarder kurze Zeit bewusstlos liegen geblieben. Wie die Polizei berichtete, war die Neunjährige als letzte in einer Skischulgruppe unterwegs, als sie mit dem Belgier zusammenprallte und beide zu Sturz kamen.

Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung zu einem Arzt und in weiterer Folge in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Neunjährige erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Der Snowboarder blieb unverletzt.