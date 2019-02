Facebook

Ein 51-Jähriger hat sich am Montagnachmittag in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) in seinem Auto von der Polizei nicht stoppen lassen. Jetzt erwarten den Mann, der nach Angaben vom Dienstag keinen Führerschein besitzt, nicht weniger als 17 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft.

Der Landspolizeidirektion Niederösterreich zufolge war der Lenker zunächst durch Wöllersdorf und schließlich nach Bad Fischau-Brunn vor einem Streifenwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn geflüchtet. Bei der Fahrt habe er zwei Mal das Rotlicht an Ampeln missachtet, zudem sei er teilweise mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Er wurde beim Verlassen eines Baumarktes angehalten. Auf dem dortigen Parkplatz hatte der Niederösterreicher zuvor sein Auto abgestellt. Einen Alkotest habe der Mann verweigert, teilte die Polizei weiter mit.