Laut den Oberösterreichischen Nachrichten dürfte der Verfassungsgerichtshof die umstrittene Raucherlaubnis in der Gastronomie kippen.

Die Höchstrichter beraten © APA/HANS PUNZ (Archivbild)

Die höchst umstrittene Raucherregelung der Bundesregierung könnte fallen. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, dürfte sie der Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufheben.

Die Stadt Wien, zwei Gastronomiebetriebe und eine jugendliche Nichtraucherin haben sich an das Höchstgericht gewandt.

Sie wollen erreichen, dass die Aufhebung des - eigentlich ab Mai 2018 verfügten - Rauchverbots in der Gastronomie durch die türkis-blaue Regierung gekippt wird. Der Verfassungsgerichtshof berät nun in seiner März-Session darüber.

Wie die OÖN schreiben, liegt der Grund für die mögliche Aufhebung in der Beschäftigungsbeschränkung für "Arbeiten unter Einwirkung von Tabakrauch" in der Gastronomie. Laut geltendem Gesetz ist die Beschäftigung Jugendlicher in Raucherräumen "höchstens eine Stunde pro Arbeitstag" zulässig. Diese Regelung müsse aber für alle Arbeitnehmer gelten, ist das juristische Argument. Die "körperliche Unversehrtheit" ist ein Grundrecht, das für alle gilt, schreiben die OÖN. Eine offizielle Stellungnahme des VfGH gibt es noch nicht.

Gegen den Beschluss der Regierung, das geplante Rauchverbot zu kippen, gab es große Proteste, die zum "Don't smoke"-Volksbegehren" führten.