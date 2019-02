Facebook

Ein 55-Jähriger ist am Mittwoch auf einer Baustelle in Vomp im Bezirk Schwaz tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Arbeiter beim Bedienen einer Betonpumpe mittels Fernbedienung knapp neun Meter ab. Er wurde nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Zu dem Unfall war es kurz vor 9.30 Uhr gekommen. Der 55-Jährige fiel von der zweiten Decke des im Bau befindlichen Gebäudes auf den darunter liegenden Schotterboden, wobei er ein Sicherungsbrett durchbrach. Der Bauherr setzte sofort die Rettungskette in Gang.