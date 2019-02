Facebook

© Kanizaj

Beim Zurückschieben wurde am Dienstag am Vormittag in Wien ein 80-jähriger Fußgänger von einem Kastenwagen erfasst und überrollt. Trotz großer Bemühungen der Einsatzkräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Beim Unfalllenker handelt es sich um einen 21-Jährigen.