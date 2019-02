Facebook

Der Freispruch eines Klavierlehrers, dem vorgeworfen worden war eine mittlerweile 16-jährige Schülerin jahrelang vergewaltigt zu haben, wird rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel, teilte das Landesgericht Wels am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Die Anklage hatte dem 52-Jährigen zur Last gelegt, er habe die Musikschülerin in Gmunden und Wels 2012 mehrfach begrapscht, von 2013 bis 2016 regelmäßig vergewaltigt und das Mädchen mit Drohungen gegen dessen Familie gefügig gemacht. In dem Prozess, der fast zur Gänze unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurden 30 Zeugen und drei Gutachter gehört. Dennoch sei letztlich Aussage gegen Aussage gestanden, begründete die vorsitzende Richterin den Freispruch im Zweifel.