Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Facebook´/Feuerwehr St. Thomas

Ein Rettungsauto mit einem Patienten an Bord und der dahinter fahrende Notarztwagen sind am Sonntag in St. Thomas (Bezirk Grieskirchen) auf der verschneiten Straße kollidiert, wie Medien am Montag berichteten.

Es gab offenbar nur Blechschaden, aber um den Patienten aus dem Transportauto zu befreien, wurde die Feuerwehr benötigt. Diese öffnete die Heckklappe mit hydraulischen Gerät, wie sie auf ihrer Homepage berichtete. Der Patient wurde umgeladen und schließlich doch noch ins Spital gebracht.