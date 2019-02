Derzeit sei mit größeren Lawinen nicht zu rechnen, man werde die Situation aber in den nächsten Tagen noch genau beobachten.

Abgeschnittener Ortsteil in Salzburg wieder erreichbar © (c) APA/FRANZ NEUMAYR (FRANZ NEUMAYR)

Der im Salzburger Lungau einen Tag lang von der Außenwelt abgeschlossene Ortsteil Hintermuhr wird heute, Montag, ab 11.00 Uhr wieder erreichbar sein. Wie Bürgermeister Sepp Kandler (SPÖ) zur APA sagte, habe die Lawinenwarnkommission in der Früh eine Entscheidung getroffen. "Die Gefahr ist so weit zurückgegangen, dass die Straße wieder frei gegeben werden kann."

Derzeit sei mit größeren Lawinen nicht zu rechnen, man werde die Situation aber in den nächsten Tagen noch genau beobachten. Bis 11.00 Uhr müsse jetzt noch die Gemeindestraße geräumt werden. In der Ortschaft der Gemeine Muhr waren seit Sonntagfrüh 25 Häuser nicht mehr erreichbar gewesen. Nach Schneefällen in der Nacht waren mehrere Lawinen abgegangen, unter anderem wurde ein Teil der einzigen Straße nach Hintermuhr verschüttet. Die Lawinenkommission entschloss sich darauf aus Sicherheitsgründen zu einer Sperre der Straße. Verletzt wurde niemand.