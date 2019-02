Ein junger Mann soll andere Gäste in einer Disco im Waldviertel belästigt haben. Als er aus dem Lokal verwiesen wurde, verletzte er den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

In einer Diskothek in der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist am Sonntag ein 31 Jahre alter Security-Mitarbeiter mit einer Flasche verletzt worden. Als Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein 23-Jähriger festgenommen.

Der junge Mann soll andere Gäste in der Disco belästigt haben. Als er aus dem Lokal verwiesen wurde, verletzte er laut Polizei den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der 31-Jährige wurde im Landesklinikum Waidhofen a.d. Thaya ambulant behandelt.