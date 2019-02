Schreckliches Unglück in Vorarlberg: Deutscher Skiurlauber übersah sein eigenes Kind. Der Sechsjährige wurde vom Pkw überrollt und mitgeschleift.

Rettungshubschrauber (Sujetbild) © ÖAMTC/Christian Postl

Ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger hat am Samstagnachmittag am Parkplatz des Ifen-Skigebiets in Vorarlberg beim Ausparken seinen direkt vor dem Pkw stehenden 6-jährigen Sohn übersehen und ihn mit der Fahrzeugfront angefahren. Dabei kam der Bub zu Sturz. Der Mann überrollte seinen Sohn auf Beckenhöhe mit dem rechten Vorderreifen seines Fahrzeugs.

Der 6-Jährige wurde noch weitere zwei bis drei Meter unter dem Fahrzeug an der Kleidung mitgeschleift, ehe anwesende Unfallzeugen den Lenker durch laute Zurufe und Gestikulieren zum sofortigen Stehenbleiben anwiesen.

Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kempten (Bayern) gebracht, teilte die Polizeiinspektion Kleinwalsertal mit.