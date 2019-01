Auto-Rowdy vor Gericht Bier und Kokain: Mit bis zu 140 km/h durch Wien gerast

Ein Auto-Rowdy, der am 6. April 2018 mit dem Pkw seines Vaters mit bis zu 140 Stundenkilometern und unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol durch Wien raste, ist am Mittwoch am Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden.