Sujetbild: 53-Jähriger erschlich sich rund 45.000 Euro Sozialleistungen © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein 53-jähriger Bulgare hat in Tirol zu Unrecht rund 45.000 Euro an Sozialleistungen kassiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bezog der Bulgare seit mehreren Jahren Notstandshilfe und Mietzinsbeihilfe, obwohl er gleichzeitig einen "regen Handel" mit alten Kraftfahrzeugen betrieb. Er soll seit 2015 Fahrzeuge um mehr als 600.000 Euro gekauft und nach Bulgarien exportiert haben.

Der in Innsbruck lebende 53-Jährige hatte jedoch weder eine entsprechende Gewerbeberechtigung noch meldete er das erwirtschaftete Einkommen beim AMS, dem Stadtmagistrat Innsbruck oder beim Finanzamt. Der Bulgare wird wegen des Verdachts des schweren Betrugs auf freiem Fuß angezeigt, hieß es.