Sujetbild: 23-Jähriger Lenker bei Pkw-Überschlag im Waldviertel schwer verletzt © Scheriau

Ein 23-Jähriger ist am Montagabend in Schweiggers (Bezirk Zwettl) aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich in einem angrenzenden Acker mehrmals und kam auf den Rädern zum Stillstand, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Einheimische wurde schwer verletzt ins Landesklinikum Waidhofen an der Thaya eingeliefert.