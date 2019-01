In der Nacht auf Mittwoch ist in Salzburg-Lehen ein 54-Jähriger von der Cobra verhaftet worden.

Sujetbild © APA/ROLAND SCHLAGER

Bereits am Dreikönigstag ist es in Salzburg-Lehen zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein 45-Jähriger und eine 48-Jährige hatten bei einem 54-Jährigen mehrere Tage lang in dessen Wohnung übernachtet. Während eines Streites zückte der Wohnungsinhaber plötzlich ein 30 Zentimeter langes Messer und setzte es der Frau an den Hals. Gleichzeitig drohte er ihr verbal mit dem Umbringen. Als der 45-Jährige dazwischen ging, wurde auch dieser mit dem Umbringen bedroht.

Der 45-Jährige konnte dem 54-jährigen Salzburger schließlich das Messer abnehmen, worauf letzterer die Wohnung verließ.

Am Dienstag erstatteten die beiden Bedrohten schließlich bei der Polizei Anzeige. Am Mittwoch erfolgte dann der Zugriff durch die Cobra-Beamten. Kurz nach Mitternacht wurde der 54-Jährige festgenommen, das Messer wurde sichergestellt. Der 54-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.