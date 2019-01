Oberösterreich Drei Verletzte bei Christbaumbrand

Facebook

Christbaumkerzen haben am Sonntag einen Brand in einem Haus in Altmünster (Bezirk Gmunden) ausgelöst, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Die 70-jährige Hausbesitzerin war noch dabei, Lichter anzuzünden, als der Baum im Wohnzimmer sich an einer bereits brennenden Kerze entzündete. Sie weckte sofort ihren auf der Couch schlafenden Mann und sie versuchten gemeinsam zu löschen.

Als die Löschversuche nicht fruchteten, alarmierten sie vier italienische Leasingarbeiter, die im ersten Stock des Hauses untergebracht waren, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag. Drei der Arbeiter und das Ehepaar flüchteten aus dem Haus. Ein 43-jähriger Italiener aber sah seine einzige Möglichkeit ins Freie zu gelangen in einem Sprung vom Balkon im ersten Stock auf jenen im Erdgeschoß. Bei dem Manöver verletzte er sich am Fuß.

Auch die 70-Jährige war verletzt, sie und ihr Mann wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Das Feuer breitete sich in drei ebenerdig gelegenen Zimmern, in der Wohnung im ersten Stock und auf den Dachstuhl aus. Sieben Feuerwehren mit rund 100 Mitgliedern löschten die Flammen.