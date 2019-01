Facebook

In einer Leichenhalle in Yspertal (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Als Ursache werde ein technischer oder elektrischer Defekt an der Kühlanlage angenommen, so Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage. Das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Laut "Heute" wurde auch ein Sarg mit einer Leiche beschädigt.

Das Feuer war am Mittwoch nach Mitternacht im Inneren der Halle ausgebrochen. Die Feuerwehren waren rund eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine Schadenssumme war vorerst nicht bekannt.