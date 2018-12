Facebook

Sechs Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen © Feuerwehr Mondsee

In Tiefgraben im Gemeindegebiet von Mondsee ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Mehrparteienhaus in Brand geraten. Das Feuer war gegen 5.30 Uhr von Nachbarn entdeckt worden. Sechs Menschen, die zu diesem Zeitpunkt im Haus waren, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, teilte die Polizei mit. Es wurde niemand verletzt.

Das Mehrparteienhaus brannte fast vollständig aus. Neun Feuerwehren aus der Umgebung waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Neun Feuerwehren waren im Einsatz Foto © Feuerwehr Mondsee