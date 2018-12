Facebook

Vor acht Jahren hat sich Ali verliebt: "Die ganze Nacht dachte ich an den Döner." Der 13-jährige Schüler der WMS Loqualplatz in Wien hat im Stadtmagazin Biber eine Liebeserklärung an seine Lieblingsspeise verfasst. Der Text entzückt gerade in den Sozialen Netzwerken und hat auch schon in deutschen Medien Aufsehen verursacht. Derart eindrücklich schildert Ali, warum ihm Döner Kebab so sehr schmeckt.

Der Wiener Bub schickt dabei auch mahnende Wort an die Eltern von ebenso Döner-liebenden Kindern: "Verbietet euren Kindern nicht den Döner! Denn ohne Döner exisitert keine LIEBE!"

Story des Jahres 2018. pic.twitter.com/WVkKz8VGxi — Melisa Erkurt (@MelisaErkurt) 5. Dezember 2018

Dann gibt es noch praktische Tipps für den gemeinen Döner-Esser: "Nehmt ruhig den Döner, der 50 Cent mehr kostet - billig heißt nicht immer gut!"

Am Ende der Döner-Ode verrät Ali noch seine großen Pläne für die Zukunft und sie haben, keine Überraschung, mit Döner zu tun: "Ich schwöre euch, Alis Döner wird der beste Döner Wiens."