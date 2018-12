Die beiden Verletzten wurden in das Krankenhaus Ried eingeliefert.

Symbolbild © APA/dpa/dpaweb

Zwei Mitglieder einer sechsköpfigen Perchtengruppe sind in der Nacht auf Samstag in Kirchheim im Bezirk Ried im Innkreis von einem Auto verletzt worden. Der Zusammenstoß mit dem Pkw einer 65-jährigen Frau passierte als die Gruppe die Rieder Straße (B141) überquerte. Die beiden Verletzten wurden in das Krankenhaus Ried eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.