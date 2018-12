Facebook

Ein 16-jähriges Mädchen ist heute, Donnerstag, Früh in Gols (Bezirk Neusiedl am See) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut einem Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland wurde die Patientin nach der Erstversorgung mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Eisenstadt und dort in den Schockraum gebracht. Auch Rettung und Polizei waren im Einsatz.