Tödlicher Unfall Frau von Lkw erfasst und getötet

Montagnachmittag ereignete sich in Wien ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger Mann bog am Montagnachmittag mit seinem Lkw von der Wiener Wattgasse kommend nach rechts in die Ottakringer Straße ab. Dabei erfasste er mit dem rechten Vorderreifen eine 57-jährige Fußgängerin. Die Frau erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass ein Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte der Lkw-Fahrer, für den die Ampel ebenso wie für die Fußgängerin Grünlicht zeigte, die Fußgängerin übersehen haben. Für die Dauer des Einsatzes wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.