Betrunken war ein 48-Jähriger am Sonntag mit seinem Auto in der Linzer Glimpfingerstraße unterwegs. Er richtete großen Schaden an.

© (c) Bernd_Leitner - Fotolia

Ein 48-jähriger Linzer fuhr am Sonntag gegen 18 Uhr mit seinem Pkw in Linz auf der auf der Glimpfingerstraße in Richtung stadtauswärts. Auf der Höhe von Hausnummer 71 prallte er mit seinem Fahrzeug auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und schob diesen auf zwei vor diesem stehende Fahrzeuge auf.

Durch die Wucht des Anpralles geriet der Pkw des Unfalllenkers dann ins Schleudern und beschädigte dabei noch drei weitere, am linken Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt.



Der Fahrzeuglenker erlitt beim Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades, ein durchgeführter Alkotest ergab 1,56 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.