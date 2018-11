Facebook

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL

Ein Ladendieb hat am Freitagabend in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) eine Trafikangestellte attackiert. Der Mann stahl Tabak und Zigarettenpapier und flüchtete aus dem Geschäft. Einer Verkäuferin, die ihn stoppen wollte, schlug der mazedonische Asylwerber mit dem Ellbogen ins Gesicht. Im Arrestraum der Polizeiinspektion randalierte der 31-Jährige und verhielt sich aggressiv, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Mann hatte bereits am Nachmittag in einer anderen Trafik gestohlen, war aber erwischt worden. Auch in seiner Unterkunft fiel er negativ auf, nachdem er dort am selben Tag einen Security-Bediensteten und einen Betreuer mit dem Umbringen bedrohte. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich teilgeständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert und wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Drohung angezeigt.