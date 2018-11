Facebook

Vier auffällig maskierte Täter versuchten am Donnerstag, gegen 01.25 Uhr, einen Bankomaten in einem Geldinstitut in Weikendorf in Niederösterreich aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelungen ist. Ketzt sucht die Polizei nach ihnen.