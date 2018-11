Dramatische Szenen in einem Mehrfamilienhaus in Wien-Brigittenau.

Polizeieinsatz in Wien © (c) APA/HERBERT P. OCZERET

Wegen eines Messerstichs wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau Montag kurz vor Mitternacht zur Adresse Brigittenauer Lände geschickt. beim Eintreffen sahen sie einen 57-jährigen Mann, dem ein Messer im Rücken steckte. Er wurde sofort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Lebensgefahr bestand zum Glück nicht.

Zur gleichen Zeit kam eine 59-jährige Frau in die Polizeiinspektion Pappenheimgasse und gab an, dass sie einer Person mit einem Messer in den Rücken gestochen hätte. Nach einer Identitätsfeststellung konnten die Beamten einen Zusammenhang herstellen: Es war die Ex-Frau des Verletzten!

Die 59-Jährige zeigte sich in einer ersten Befragung geständig. Laut eigenen Angaben lauerte sie dem 57-Jährigen im Stiegenhaus seiner Wohnadresse auf, um den Mann zu töten. Nachdem die Frau auf den Mann eingestochen hatte, ergriff der 57-Jährige die Flucht. Die 59-Jährige wurde festgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.