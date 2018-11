Achtung!Falsche 100-Euro-Scheine auf Martinimärkten in Umlauf: Festnahme

Betrüger sollen auf Martinimärkten in Oberösterreich mit falschen 100-Euro-Scheinen bezahlt und echtes Wechselgeld erbeutet haben.

Ein 20-jähriger Österreicher, der auf einem oö. Martinimarkt mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlt hat, ist am Sonntag festgenommen worden. Das bestätigte das Bundeskriminalamt (BK) der APA. Laut "Kronenzeitung" (Montagausgabe) sollen Betrüger bereits eine Woche zuvor auf einem anderen Markt "Blüten" im Nennwert von 1.800 Euro unter die Leute gebracht haben. Dazu gab sich das BK bedeckt.

LKA Oberösterreich ermittelt

Der falsche 100-Euro-Schein werde nun von der Nationalbank begutachtet, sagte BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. Die Ermittlungen seien vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen worden. Ansonsten wolle man zu dem Fall aus ermittlungstaktischen Gründen aber vorerst keine Angaben veröffentlichen. Für die Weihnachtsmärkte in Oberösterreich hatte die Polizei bereits vor einigen Tagen angekündigt, sich in Sachen Sicherheit stärker auf Taschendiebe und Trickbetrüger zu fokussieren, die die Unbekümmertheit der Leute auf diesen Veranstaltungen häufig ausnutzen, und auch vor Falschgeld gewarnt.

Laut "Kronenzeitung" sollen Unbekannte bereits vor einer Woche in Steinerkirchen (Bezirk Wels-Land) Falschgeld im Nennwert von 1.800 Euro in Umlauf gebracht haben, indem sie mit selbstgedruckten 100-Euro-Scheinen je ein Häferl Punsch bezahlt hätten. Nachdem man den Schaden festgestellt hatte, habe man gleich die Veranstalter anderer Märkte gewarnt, schilderte der Steinerkirchner Organisator Hubert Ecklbauer der Zeitung. Und prompt sei in Laakirchen (Bezirk Gmunden) ein Verdächtiger erwischt und festgenommen worden. Laut "Kronenzeitung" sei es sehr wahrscheinlich, dass ein Zusammenhang besteht. Die Polizei wollte sich dazu aber nicht äußern.