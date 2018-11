Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© EPA

Bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) hat am Sonntagabend die Erde zwei Mal leicht gebebt. Die Erdstöße um 21.57 Uhr und 22.05 Uhr hatten eine Stärke von 2,4 und 2,0, teilte der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien in der Nacht auf Montag mit.

Die Erschütterungen seien im Epizentrum, das sich etwa drei Kilometer südlich der niederösterreichischen Stadtgemeinde befand, schwach bis deutlich verspürt worden. Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten.