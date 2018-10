Verbrennungen dritten Grades E-Zigarette explodierte in Hosentasche

Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Bereits vorige Woche hat sich in einer Trafik in Telfs ein Zwischenfall ereignet. Während ein 21-Jähriger Zigaretten kaufen wollte, explodierte eine E-Zigarette, die der junge Mann in seiner Hosentasche stecken hatte. Sie sei ohne Vorwarnung einfach in die Luft gegangen, wird der Telfer in der Tiroler Tageszeitung zitiert. Der Trafikant reagierte zum Glück vorbildlich und informierte umgehend die Rettung.

Der Mann musste in der Klinik in Innsbruck operiert werden. Er hatte am Oberschenkel Verbrennungen dritten Grades erlitten. Die Jeans war mit der Haut verschmolzen und musste abgeschabt werden, erzählte der 21-Jährige dem Blatt. Eventuell stehe eine weitere Operation im Raum.

Immer wieder kommt es vor, dass E-Zigaretten explodieren.