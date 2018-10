Facebook

Unfall vor dem Kindergarten Großpetersdorf © Facebook/Feuerwehr Großpetersdorf

Bei einem Verkehrsunfall in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) ist am Freitagvormittag ein 94-jähriger Mann verletzt worden. Nach Angaben der Ortsfeuerwehr war der Pkw-Lenker im Bereich des Kindergartens von der Fahrbahn abgekommen und gegen Verkehrsschilder, ein abgestelltes Auto sowie einen Baum geprallt, bevor der Wagen in Seitenlage zum Stillstand kam.

Der Fahrer sei von Passanten aus dem Auto geborgen worden. Von der Polizei hieß es am Freitagnachmittag dazu, dass der 94-Jährige entgegen ersten Meldungen mit leichten Verletzungen davongekommen sein dürfte. Er wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht.