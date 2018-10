Facebook

© KLZ/Eder

Ein Pkw-Lenker ist am Donnerstagvormittag auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Wartmanstetten (Bezirk Neunkirchen) mit 213 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h erwischt worden. Der Fahrer war auf der Richtungsfahrbahn Bruck a. d. Mur unterwegs, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt.