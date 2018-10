Facebook

Ein unerwünschter "Gast" hat einen 55-Jährigen und seinen 24-jährigen Sohn überrascht, als diese am Sonntag kurz vor 20.00 Uhr in ihre Wohnung beim Südtiroler Platz in Wien-Favoriten zurückkehrten. Sie entdeckten einen Fremden, der sie sofort attackierte. Bis die alarmierte Polizei eintraf, gelang es den Männern, den mutmaßlichen Einbrecher festzuhalten.

Der 21-Jährige dürfte zuvor in die offenstehende Wohnung gegangen sein, um einen Diebstahl zu begehen, hieß es am Dienstag vonseiten der Polizei. Zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse hatte der Mann bereits an sich genommen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der ungarische Staatsbürger wurde festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.