Exhibitionist unterwegs Dritter Fall von sexueller Belästigung in selber Straße

Es ist der dritte Fall einer sexuellen Belästigung in der Linzer Donaufeldstraße seit Mitte September, den eine junge Frau am späten Samstagnachmittag der Polizei gemeldet hat. Ein Exhibitionist näherte sich der 21-Jährigen, befriedigte sich vor ihr und gab Obszönitäten von sich. Danach flüchtete er unerkannt, teilte die Landespolizeidirektion OÖ mit.

Am Sonntag erstatteten zwei Frauen Anzeige, weil sie in jener Straße schon früher von einem Unbekannten sexuell belästigt worden waren. Ob es sich um ein und den selben Täter handeln könnte, war am Montag noch unklar. Es gebe laut Polizei bisher keine Spur, die Ermittlungen laufen.