Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung Digital +43 316 8

Ein 13-jähriger Schüler wollte in Wien die Fahrbahn von der Kollarzgasse in Richtung Gerasdorfer Straße überqueren. Dabei wurde er von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Als der Fahrzeuglenker Erste-Hilfe leisten wollte, eilte ein Angehöriger des 13-Jährigen zum Unfallsort und verpasste dem Fahrzeuglenker (61) einen Faustschlag ins Gesicht. Beide Männer wurden von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Der 61-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf.