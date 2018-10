Facebook

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein 24-Jähriger am Freitagabend mit seinem Auto auf der Westautobahn (A1) bei Bergheim in Salzburg Richtung Wien gerast. Der Mann fuhr laut Polizei mit seinem Pkw mit 171 km/h durch eine 80er-Zone. Er wurde von einem Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung Salzburg angehalten. Dem Raser wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.