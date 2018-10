Ohne gültigen Motorrad-Führerschein 41-jähriger verunfallt in Wien mit Buben auf dem Sozius

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © (c) Vasyl - stock.adobe.com

Vorschriftswidrig hat ein 41-Jähriger am Samstag in Wien einen achtjährigen Buben auf dem Sozius eines Motorrads befördert. Auf dem Gaudenzdorfer Gürtel an der Kreuzung zur Arndtstraße dürfte der Lenker beim Spurwechsel einen Pkw übersehen haben. Er touchierte den Wagen und verlor die Kontrolle über das Motorrad. Es kam zum Sturz. Das Kind erlitt Prellungen, Zerrungen und Schürfwunden, berichtete die Polizei.

Der Biker, der vor dem Sturz in Wien-Meidling über drei Fahrbahnen und schließlich gegen einen Randstein gefahren war, blieb ebenso unverletzt wie der Pkw-Lenker. Der 41-Jährige, der keinen gültigen Motorrad-Schein besitzt, wurde u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.