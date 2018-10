Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht auf Dienstag in der Flurschützstraße in Wien-Meidling tödlich verunglückt. Der Mann war aus ungeklärter Ursache mit seinem Bike von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baustelle gefahren, wo er zu Sturz kam. Er wurde von der Wiener Berufsrettung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb, berichtete die Polizei.