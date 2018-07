Facebook

© APA/HERBERT NEUBAUER

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr in der Ottakringer Straße in Wien. Aus ungeklärter Ursache kollidierten ein junger Motorradfahrer und ein Klein-Lkw an einer Kreuzung. Das Bike wurde beim Anprall regelrecht in zwei Teile gerissen und wurde in einem Gastgarten geschleudert, in dem sich zum Glück gerade keine Gäste befanden.

Der Motorradfahrer erlitt aber schwere Verletzungen. Er soll laut Wiener Berufsrettung in Lebensgefahr schweben.