© APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Deutschland ist am Dienstagvormittag auf der Westautobahn (A1) in Salzburg bewusstlos geworden. Der Wagen prallte in Fahrtrichtung Wien mehrmals gegen die Leitschiene.

Laut Polizei versuchte die 64-jährige Beifahrerin, das Lenkrad zu stabilisieren, um noch Schlimmeres zu verhindern. Die beiden verletzten Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.