Gewaltige Rauchwolke über Schwechat © Feuerwehr Schwechat

Eine brennende Strohpresse hat am Samstagvormittag ein Feld bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ein 45 Hektar großes Feld in Brand gesetzt, berichtete die Feuerwehr Schwechat-Kledering am Samstag auf ihrem Internet-Auftritt. Das Feuer konnte nach etwa zweieinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht werden.

Das brennende Feld Foto © Feuerwehr Schwechat

Insgesamt waren sechs Feuerwehren mit knapp 100 Mitgliedern im Einsatz. Durch den starken Wind sei es auch zu einer spektakulären rotierenden Rauchsäule, einem Tornado-ähnlichen sogenannten "Dust Devil", gekommen, teilte die Feuerwehr mit.