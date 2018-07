Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Öamtc

Bei Reparaturarbeiten an einer im Winter beschädigten Metallbrücke ist am Freitag in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) ein 62-jähriger Arbeiter verletzt worden. Er hielt die der Länge nach aufgestellte Brücke mit einem Schlupfgurt fest, als diese sich aus unbekanntem Grund drehte und umkippte. Der 62-Jährige wurde von der Brücke getroffen und in den Pitzbach geschleudert, teilte die Polizei mit.

Zu den Verletzungen des 62-jährigen Einheimischen gab es zunächst keine näheren Angaben. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.